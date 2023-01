Oststeirerin ist weltweit ein Hit

Mit vier Jahren hatte sie zum ersten Mal die Steirische Harmonika umgehängt gehabt – „und ich hab sofort gewusst, das möcht ich einmal wirklich gut spielen können“, erinnert sich Claudia Hinker, Schwägerin von Ober-Lauser Andreas Hinker. Dieser dreht ein einfaches Video mit der in Sinabelkirchen lebenden Musikerin (bekannt auch von der Gruppe Granaten) und stellte es online. Und: „Lustige Claudia“, so der Titel, ging mit Hunderttausenden Zugriffen gleich durch die Decke. Ihr größter Hit bis heute: Das Stück „Trompetenecho“ mit mehr als einer Million Zugriffe allein auf Youtube. Die Reaktionen kommen aus der ganzen Welt: von Finnland über Mexiko, von Australien bis USA. Das neueste Video („Bergvagabunden“) wurde vergangene Woche am Lachtal gedreht. Wohl der nächste Hit...