Steirerin baut das legendäre Bernsteinzimmer nach

Bernsteinzimmer für ein Privatmuseum

Und genau in diesem Ort will nun ein Pole ein Privatmuseum errichten, in dem auch ein Nachbau des Bernsteinzimmers Platz findet. Die Wände werden aus der Steiermark angeliefert, werden aber naturgemäß nicht aus Bernstein und Gold wie das verschollene Original bestehen: Tauschitz arbeitet in ihrer überschaubaren Werkstatt („wir müssen ständig improvisieren“) mit Epoxidharz. Sie wird auch für die Nachbildung des Deckengemäldes zuständig sein und dafür die Werkstatt des Grazer Opernhauses nutzen können. Einzig der prächtige Intarsienboden wird direkt in Polen angefertigt.