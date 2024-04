Raiffeisen Steiermark steigert Konzernergebnis

Plus im Kundengeschäft

Grund zur Freude gibt es auch im Kundengeschäft, das durch einen kräftigen Zuwachs bei Krediten oder Wertpapieren nun bei 52,8 Milliarden Euro liegt. „Das Wachstum hat sich zwar aufgrund von Teuerung und einem höheren Zinsniveau verlangsamt. Dennoch konnten wir rund 2,6 Milliarden Euro an frischen Finanzierungen ermöglichen“, berichtet Vorstandsdirektor Rainer Stelzer. Für das zweite Halbjahr 2024 erwarte man wieder „ein Comeback der Investitionen“. „Die Ergebnisse stärken unsere Position, um auch künftig investieren zu können. Etwa in die Digitalisierung, in ein modernes Bankstellennetz und in bestens ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, so Schaller.