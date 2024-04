Steirer sind Weltmeister bei Sauvignon-Weinen

Am Vormittag wurden Blind-Verkostungen vorgenommen – am Nachmittag stolz in die schönsten Ecken der Steiermark entführt. „Wir haben zum Beispiel im Stift Seggau ausnahmsweise die Glocke läuten dürfen – was normalerweise nur passiert, wenn ein Bischof stirbt“, schmunzelt Wein Steiermark-Boss Stefan Potzinger. „Die Leute sind mit tollen Eindrücken wieder nach Hause gefahren.“ „So eine hohe Qualität hätten wir gar nicht erwartet“, reüssierte etwa eine brasilianische Weinexpertin aus der Jury. Und: „Gastgeberqualitäten, das Land und die Events wurden hier zur Perfektion gebracht“, lobte ein Mitglied aus Finnland.