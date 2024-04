Inklusive Dating-App für Menschen mit Behinderung

Einsamkeit kann im Laufe des Lebens jeden betreffen und große Auswirkungen auf die mentale Gesundheit haben. Schließlich ist alles schöner, wenn man es mit anderen Menschen, seien es Freunde oder Partner, teilen kann. Lernte man sich früher meist im Bekanntenkreis, im Verein oder bei Tanzveranstaltungen kennen, so wurde das Kennenlernen speziell in den letzten Jahren zu einem großen Teil in die digitale Welt verlegt. Rund 21 Prozent der Österreicher, die in einer fixen Partnerschaft leben, haben sich online kennengelernt.