Baufirmen lieferten Essen in Kindergarten

Der Stadtrechnungshofbericht hat es wieder einmal in sich. Zum einen flossen viele Steuergeldmillionen in einen zwielichtigen Kindergartenverein. Ein Teil des Geldes wurde für Luxusautos und sogar für Verkehrstrafen des Clans aufgewendet. Im Prfüfbericht werden „In-sich-Geschäfte", Millionengeschäfte mit Baufirmen und teure, geleaste BMWs kritisiert. Indes sind Ausschreibungen im Gesundheitswesen so formuliert, dass nur eine Firma infrage kommt. Und auch bei der MA 11 in Bezug auf Pflegekinder rennt so einiges schief. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer “Krone" und auf krone.at/wien.