Wolkenbruch: Binnen kurzer Zeit wurde es finster

Mittwoch sollte der wärmste Tag der Woche werden: Der Vormittag verläuft in den meisten Regionen noch überwiegend sonnig, im Tagesverlauf ziehen dann aber immer mehr Wolkenfelder von Nordwesten her durch. Am Nachmittag sind erste lokale Schauer über dem Bergland zu erwarten, ab dem späten Nachmittag und abends steigt dann mit einer Störungszone die Schauerneigung überall deutlich an, auch Gewitter können eingelagert sein. Der Wind bläst zunehmend lebhaft aus West, nur im Süden und Südosten bleibt es windschwach. Sieben bis zwölf Grad hat es in der Früh, maximal 19 bis 25 Grad am Nachmittag.