Stars hatten im strömenden Regen ihren Spaß

Bevor heute die Profis auf ihre erste gewertete Runde beim DP World Turnier in Gut Altentann gehen, waren am Mittwoch noch die Promis an der Reihe. Unter anderem schlugen Teamchef Ralf Rangnick, die Ex-Kicker Marc Janko und Alex Manninger sowie Eishockey-Teamkapitän Tom Raffl ab. Danach gab es die Eröffnungsfeier auf Gut Aiderbichl.