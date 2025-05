Karajica verkauft Austria nicht, aber ein Talent!

So gut wie fix ist auch, dass Klagenfurt-Gesellschafter Zeljko Karajica an der Macht bei den Violetten bleibt! Denn der vor wenigen Wochen als Hauptsponsor eingestiegene Goldhändler Helmut Kaltenegger peilte ja eine Übernahme der Austria an – von Karajica kassierte er diesbezüglich aber nun eine klare Absage: Der Unternehmer will das Ruder in Waidmannsdorf – Stand jetzt – selbst rumreißen.