Löhne steigen bei uns viel stärker als im Ausland

„Aufhören, mit schlechtem Beispiel voranzugehen“

Fehler sieht er aber auch beim Staat, weil dieser die Beamtenbezüge in den vergangenen Jahren besonders großzügig angehoben und so zur Leitlinie für andere Branchen gemacht hat. „Die Regierung muss jetzt aufhören, mit schlechtem Beispiel voranzugehen.“ Generell sollten die Lohnverhandlungen viel flexibler auf die Situation in einzelnen Branchen und Betrieben eingehen, fordert der Ökonom. In Schweden etwa machen sich Arbeitgeber und Gewerkschaften der Exportindustrie eine für sie verträgliche Lohnentwicklung aus, die dann auch für andere Wirtschaftszweige als Maßstab wirkt.