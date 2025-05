Graz: Mercedes bietet „goldenen Handschlag“

„Next Level Performance“ macht vor Graz nicht Halt

Während das Geschäft mit E-Autos besonders schlecht läuft, ziehen Top-End-Produkte, wie auch die in Graz gefertigte Mercedes-G-Klasse, am besten. Man positioniert sich bewusst im Luxus- und Premiumsegment. Umso überraschender, dass nun auch die steirische Tochtergesellschaft und ihre Mitarbeiter von dem Sparprogramm mit dem Namen „Next Level Performance“ betroffen sind. Nach „Krone“-Informationen werden auch an diesem Standort neuerdings Abfindungen im sechsstelligen Bereich geboten. Etwa 500 Mitarbeiter sind aktuell noch bei Mercedes-Benz-G mit Sitz in Raaba-Grambach nahe Graz beschäftigt.