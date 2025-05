Ein Engel auf Erden flog zum EM-Limit

Isabelle Engel gehört zu den großen Talenten in der österreichischen Leichtathletik-Szene. Die 20-jährige Steirerin erwischte einen Top-Start in die Freiluft-Saison und kann sich jetzt ohne Stress auf die U23-EM in Norwegen vorbereiten. Von einer Medaille träumt die zukünftige Kollegin allerdings nicht.