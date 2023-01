Schnee sorgt für Stromausfälle und etliche Unfälle

In Kärnten verzeichnete die Landesalarm- und Warnzentrale (LAWZ) bereits am Montag in der Früh Hunderte Einsätze. Unter der Schneelast umgestürzte Bäume legten Straßen lahm, viele blieben auch auf den Schneefahrbahnen hängen, was zu Staus im Frühverkehr führte.