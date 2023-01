Nach falschem Frühling kehrt der Winter zurück

Unbeständig ist es am Dienstag. Während am Vormittag im Norden und Westen noch zeitweise die Sonne scheint, dominieren weiter im Süden und Osten hingegen bereits oft dichte Wolken. Dabei ist anfangs außerdem in Kärnten, in der Steiermark und örtlich auch im Burgenland noch mit Regen oder Schneeregen zu rechnen. Am Nachmittag breiten sich die Wolken schließlich auf alle Landesteile aus und bis zum Abend setzt von Osttirol über die Steiermark bis ins östliche Flachland verbreitet Niederschlag ein. Die Temperaturen in der Früh umspannen minus sechs bis plus drei Grad, die Tageshöchsttemperaturen null bis neun Grad, am wärmsten ist es im Osten.