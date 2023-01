D: Geldautomaten-Sprenger nahmen Frau als Geisel

In Torfhaus in Deutschland ist es am Samstag zu einem spektakulären Polizeieinsatz und filmreifen Szenen gekommen. Zunächst unbekannte Täter hatten in den frühen Morgenstunden einen Geldautomaten mit einer unbekannten Substanz zur Detonation gebracht. Im Anschluss der Tat flüchtete das Trio vom Tatort. Die Männer stoppten den Pkw einer zufällig vorbeikommenden Frau und setzten die Flucht mit der Zeugin als Geisel fort.