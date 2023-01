„Das SOV ist ein Begriff im Musikland Österreich“

Die Musik war schon in seiner Kindheit allgegenwärtig, ist doch sein Vater Michael Hazod Komponist und Musiklehrer. „Mit 15 wollte ich Koch werden, später kam auch ein Wirtschafts- oder Architekturstudium in Frage - schlussendlich war die Entscheidung fürs Instrument aber doch recht einfach“, erinnert sich der in Wels aufgewachsene Sebastian an seine Anfänge. Und auch sein Instrument fiel ihm quasi in den Schoß: „Ich probierte viele Klangkörper und war nie ganz glücklich. Dann suchte mein Vater für das Schülerensemble einen Kontrabass und an dem bin ich dann hängen geblieben.“