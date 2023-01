Vor Ski-WM gibt‘s nur noch Disziplinen-Doppel

Womit bei den Damen vor der WM in Courchevel das Disziplinen-Doppel modern wird: zwei Super-Gs in St. Anton, Stand jetzt zwei Super-Gs (und eine Abfahrt) in Cortina, zwei Riesentorläufe am Kronplatz und zwei Slaloms in Spindlermühle. Vielleicht ein Ansatz, die allwinterliche Weltcup-Hetzjagd durch Europa in Zeiten der Spezialisierung ein wenig in Griff zu bekommen.