Super-G der Damen in St. Anton ab 11 Uhr LIVE

Österreichs vier stärkste Super-G-Fahrerinnen in diesem Winter waren Mirjam Puchner, die Sechste der Disziplinwertung ist, Hütter (7.), Ramona Siebenhofer (10.) und Nicole Schmidhofer (11.). In Kanada siegte die Schweizerin Corinne Sutter vor Hütter, Ragnhild Mowinckel (NOR) und Puchner, in St. Moritz schnappte sich die derzeit allerdings kranke US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin den Rennsieg vor Elena Curtoni (ITA) und Romane Miradoli (FRA); Beste aus dem ÖSV war Puchner auf Platz sieben.