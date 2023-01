Langes Warten auf neue Straße nach Guntschach

Als am 15. Dezember vergangenen Jahres zirka 100 Kubikmeter Gesteinsmassen des Hemmafelsens auf die Guntschacher Straße stürzten, grenzte es an ein Wunder, dass niemand zu Schaden kam. Denn kurz vor dem Felssturz passierte noch ein Schulbus die einzige Verbindungsstraße in die kleine Ortschaft Guntschach. Seit damals müssen die 50 Einwohner einen 30 Kilometer langen Umweg einplanen. „Wir haben uns schon daran gewöhnt, aber jetzt dauert die Fahrt nach Maria Rain rund 45 Minuten“, erzählt ein Guntschacher im Gespräch mit der „Krone“. Und das dürfte noch für einige Monate so bleiben.