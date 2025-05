Nächster Wahlgang: Kärntens Studenten sind am Wort

Von 13. bis 15. Mai herrscht in Österreichs Hochschulen Vollbetrieb: Im ganzen Land geben Studentinnen und Studenten ihre Stimme ab, auch in Kärnten. Während die Hochschüler der FH Kärnten bereits seit 9. Mai wählen, weil viele Studiengänge berufsbegleitend sind, fand an der Alpen-Adria-Universität am Montag noch die letzte Podiumsdiskussion statt. Dort versuchten die Spitzenkandidaten der antretenden Listen die 7821 (Faktorbereinigte Zahl) Wahlberechtigten nicht nur generell zur Stimmenabgabe zu bewegen, sondern sie im Idealfall auch für sich zu gewinnen.