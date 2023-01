Maria Rain: Der Notweg nach Guntschach ist fertig

Lösung für Schulkinder

Für die fünf Schulkinder wurden mit dem Fährverein Zeiten am Morgen zwischen 06:30 und 08:30, zu Mittag je nach Bedarf und abends von 16:30 bis 19:00 abgesprochen. „Mit dem Schulverein sind wir noch in Gesprächen, dass der Schulbus nach seiner Route auch zum Hafen an der Drau kommt, um die Schüler abzuholen“, so Franz Ragger.