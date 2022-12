Nach Felssturz: Fähre bringt Bewohner aus dem Ort

Ersatzweg entsteht

„Es wird auf Hochtouren an der Errichtung eines Ersatzweges gearbeitet, der von Unterguntschach entlang der Drau in Richtung Rottenstein führt. Für Geländefahrzeuge ist er schon befahrbar. Für alle anderen Autos sollte es dann am Montag so weit sein“, sagt Bürgermeister Franz Ragger.