Gemeinnützige: Millionen für die „Mietpreisbremse“

„Dennoch liegen die Mieten selbst nach den Erhöhungen noch immer unter jenen am freien Markt“, sagt NHT-Chef Markus Pollo. „Wir schauen uns das Preisniveau in den Bezirken ganz genau an und greifen gezielt ein, um die Mieten immer deutlich unter jenen des freien Marktes zu halten“, sagt Pollo. „Dafür wendet die Neue Heimat jährlich rund 14 Millionen Euro auf.“ Bei der Tigewosi sind es rund 5 Millionen Euro. Als Referenz dient der Immo-Preisspiegel der WK Tirol, der immer im Folgejahr veröffentlicht wird. Für 2022 liegen die Zahlen erst in Kürze vor. Die verfügbaren Daten aus 2021 zeigen große Abstände.