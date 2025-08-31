Digitalisierung bringt nur Vorteile für Patienten

Nach einer Initiative des Landes Tirol im Rahmen der Landessozialreferentenkonferenz hat Tirols Gesundheitslandesrätin Cornelia Hagele (ÖVP) in Abstimmung mit ihren Kollegen aus Oberösterreich, Niederösterreich und der Steiermark einen Antrag zum Thema „Gemeinsame Strategien zur Stärkung der Digitalisierung in der extramuralen Pflege“ eingebracht. „Die Digitalisierung im Pflegebereich ist kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit – gerade angesichts der Herausforderungen durch den demografischen Wandel und den Fachkräftemangel“, so Hagele zur „Krone“.