Tiroler Volkspartei feiert ihren 80. Geburtstag

Wird sich die Volkspartei daran anpassen, ihre Themen nach rechts rücken? „Für Populismus bin ich nicht zu haben“, betont Mattle (erneut). Er ist überzeugt, dass auf der politischen Bühne von heute vor allem die Personen wichtig sind, und er mit seiner Person bzw. Persönlichkeit die Menschen im Land überzeugen kann. Den Fokus setzt er auf Unabhängigkeit in Sachen Energie und den Ausbau der Kinderbetreuung bzw. Bildung als die wichtigsten Punkte. Auch Eigentum möchte er mehr in den Vordergrund stellen. Ob es sich hier um solide Versprechen oder Schall und – in Tirols Fall – Wind handelt, bleibt abzuwarten.