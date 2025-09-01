Ein Wegweiser durch 600 Unterstützungs-Angebote

Plan unter der Leitung der Uni entwickelt

Der Sozialroutenplan Tirol ist Teil des digitalen Sozialroutenplans für Westösterreich. Dieser wurde unter der Leitung der Universität Innsbruck von insgesamt 22 Einrichtungen aus Tirol, Vorarlberg und Salzburg entwickelt – darunter fünf wissenschaftliche Partner, drei IT-Unternehmen und 14 Sozialeinrichtungen. Gemeinsam mit potenziellen NutzerInnen wurde eine Plattform entwickelt, die möglichst einfach zugänglich und verständlich ist. Einrichtungen, die noch nicht im Sozialroutenplan erfasst sind, können sich unter der Adresse www.admin.sozialroutenplan.at kostenlos registrieren.