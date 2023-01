Tirol: Mietexplosion am Mitterweg kein Einzelfall

Der Sprung bei der Wohnbauförderung von 4 auf 6 Prozent, erhöhte Abgaben für den Baurechtszins infolge der Inflation und teure Energie sind wie berichtet die Hauptgründe für stark gestiegene Mieten in einer NHT-Anlage in Innsbruck am Mitterweg. „Eine toxische Mischung“, sagt NHT-Geschäftsführer Markus Pollo im „Krone“-Gespräch. Und fix ist: Der Mitterweg ist nicht die einzige Anlage, in der mehrere für Mieter ungünstige Umstände zusammentreffen. Denn das Baurechtsmodell ist kein Einzelfall. „Wir erheben gerade, wie viele unserer tirolweit 20.000 Haushalte davon betroffen sind“, sagt Pollo.