Fabian Obmann: „Das Podest kann bis Feber warten!“

Kärntens Snowboard-Asse sind weiter top. Die Gesamtweltcup-Führende Daniela Ulbing feierte in Bad Gastein ja einen Doppelsieg, Alexander Payer wurde Slalom-Zweiter, jagt im Weltcup Teamkollege Andi Prommegger. Und der Meiseldinger Fabian Obmann hat als Vierter erneut seine Konstanz bewiesen, greift am Samstag in Scuol (Sz) nach seinem ersten Podest ...