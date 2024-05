Auto landete in Bach: Vier Verletzte bei Crash

Jugendliche stürzte mit Kleinmotorrad

Dies war aber nicht der einzige Unfall am Pfingstsamstag in Tirol: Bereits kurz vor 15 Uhr kam eine 16-jährige Deutsche, die mit ihrem Kleinmotorrad offenbar zu schnell in eine Rechtskurve fuhr, in St. Jakob in Defereggen (Bezirk Lienz) zu Sturz und schlitterte in Richtung Leitschiene. Die junge Frau wurde erheblich verletzt und von der Rettung ins Bezirkskrankenhaus nach Lienz gebracht.