Jetzt „träumen“ Deutsche doch wieder von Zidane

„Ich habe immer noch den Traum von Zinedine Zidane.“ Da mutierte Lothar Matthäus in seiner Funktion als Sky-Experte ja geradezu noch einmal zu einem kleinen Buben, der einen Brief ans Christkind verfasst. „Ein Weltstar im Fußball, so wie Xabi Alonso. Wenn er vor einer Mannschaft steht, mit den Erfolgen, mit der Ausstrahlung, mit der Persönlichkeit, solch ein Trainer kann Bayern München“, so Matthäus am Samstagabend bei „Sky 90“ weiter.