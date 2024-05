Knuddeln im Kino: „Imaginäre Freunde geben Halt“

Im Gespräch mit der „Krone“ merkt man den deutschen Star-Synchronsprechern an, wie verzaubert sie von dem Film waren: „Es geht um Freundschaft und Zusammenhalt und zeigt Kindern, dass Fantasie völlig in Ordnung ist“, so Strahl. Denn die „IFs“ haben auch eine wichtige Funktion, ist sich Paul sicher: „Die ,IF‘s tauchen aus unterschiedlichen Gründen auf. Zum Beispiel, wenn ein Kind sich verloren fühlt in der Erwachsenen-Welt. Dann tröstet ein imaginärer Freund, der einen durch die Höhen und Tiefen der Kindheit trägt. Auch für Erwachsene wäre so ein ,IF’ manchmal hilfreich.“