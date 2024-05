Fury glaubt, dass der Krieg Usyk zum Sieg verhalf

„Ich glaube, dass ich den Kampf gewonnen habe.“ Tyson Fury tat nach dem „Jahrhundertkampf“ gegen den Ukrainer Oleksandr Usyk das, was er am besten kann: Tyson Fury sein. Und Sprüche klopfen. Zum Beispiel: „Sein Land ist im Krieg. Und da stellen sich die Leute auf die Seite des Landes, in dem Krieg herrscht.“