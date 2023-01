Italiens Tankstellenpächter streiken zwei Tage

Österreich günstiger als im EU-Schnitt

In Österreich kostete ein Liter Diesel zum Jahresanfang durchschnittlich 1,685 Euro, das lag leicht unter dem EU-Durchschnitt. Am höchsten war der Dieselpreis in Schweden und Finnland. Eurosuper kostete zu Jahresbeginn hierzulande 1,492 Euro je Liter, das war ebenfalls etwas günstiger als im EU-Schnitt. Hier war es in Dänemark und Finnland am teuersten, die niedrigsten Benzinpreise hatten Bulgarien, Slowenien und Rumänien.