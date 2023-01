EU-Schnitt: Tanken in Österreich deutlich billiger

Billigster Benzinpreis in Bulgarien

Eurosuper kostet in 17 EU-Staaten mehr als in Österreich. Mit 1,492 Euro war zu Jahresbeginn ein Liter Eurosuper in Österreich um 18 Cent günstiger als im EU-Schnitt. Nach Dänemark (1,939 Euro) und Finnland (1,910) hat Griechenland mit 1,846 Euro den dritthöchsten Preis vor Italien mit 1,827 Euro und den Niederlanden mit 1,795 Euro. Auch in Deutschland, Ungarn und Tschechien kostet Eurosuper mehr als in Österreich. Am niedrigsten sind die Benzinpreise in Bulgarien vor Slowenien und Rumänien.