Benzin und Autobahnmaut werden in Italien teurer

Die größte Autobahngesellschaft Italiens „Autostrade per l‘Italia“ (ASPI) hat eine Erhöhung von zwei Prozent beantragt, die anderen Betreiber höhere Prozentsätze. Durchschnittlich sind die von den Autobahnbetreibern vorgeschlagenen Tariferhöhungen viel niedriger als die, die in anderen europäischen Ländern mit ähnlichen Konzessions- und Regulierungssystemen bereits gewährt wurden, wie in Frankreich, wo die Erhöhung 4,7 Prozent beträgt, und in Spanien mit einem Plus von 4 Prozent, teilte der Verband der Autobahnbetreiber Aiscat mit.