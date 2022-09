Italiens Sprit: Bürger sparen 30 Cent pro Liter

Ermittlungen wegen nicht gezahlter Übergewinnsteuer in Italien

Die römische Staatsanwaltschaft hat unterdessen Ermittlungen über angeblich nicht gezahlte Übergewinnsteuern aufgenommen, die von Energiekonzernen in Italien entrichtet werden müssen. Viele italienische Energieunternehmen haben eine erste, bis Ende Juni fällige Zahlung einer Übergewinnsteuer offenbar verweigert. Der Regierung fehlen damit Einnahmen von mehr als 9 Mrd. Euro, wie aus einem Dokument des Finanzministeriums in Rom hervorgeht.