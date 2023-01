Bis zu 10 Grad: Wochenende bleibt sonnig und mild

Am Freitagvormittag bleibt es vor allem im Westen Österreichs regnerisch und bewölkt. Vereinzelte Schneeschauer werden oberhalb von 1200 Meter Höhe erwartet. Bereits am Nachmittag lockern die Wolken inneralpin und im Südwesten wieder auf. Am Abend werden im Osten und Süden Quellwolken erwartet. Der Wind aus West frischt lebhaft auf. Die Frühtemperaturen liegen bei minus 4 bis plus 6 Grad. Bis zum Nachmittag werden milde 10 Grad erwartet.