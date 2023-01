Lebenslang für einen „Meister der Manipulation“

Einstimmig entschieden die Geschworenen am Donnerstag über das Schicksal von Christian L. Demnach ist der 42-Jährige des Mordes an seiner 30-jährigen Ehefrau Sabrina L. schuldig. Die zweifache Mama verblutete im Mai 2022 in der Wirtshaus-Küche des Täters im Salzburger Piesendorf (Pinzgau), nachdem L. sie würgte und ihr dreimal mit einem spitzen Fleischermesser in die linke Brust stach. Der Gastronom bedauerte im Prozess aber vor allem eine Person: sich selbst. Neben lebenslanger Haft blüht Christian L. die Einweisung in eine Anstalt.