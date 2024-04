Entscheidung der Leser: Fohlen heißt „Palmina“

Name hat Bezug zum Geburtstag des Fohlens

Dank der „Krone“-Leser hat die kleine Stute nun auch einen Namen gefunden! Sie wird künftig auf Palmina hören. Zahlreiche Vorschläge trudelten nach dem Aufruf von Gut Aiderbichl ein. Der Name mit Bezug auf den Geburtstag des kleinen Pferdchens am Palmsonntag machte eindeutig das Rennen.