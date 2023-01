Anti-Korruptions-Paket: Mandatskauf wird strafbar

„Vorab-Korruption“ kostet künftig das Amt

Die Strafbarkeit an sich beginnt, sobald das Mandat angetreten wird. Die Regelung gilt nicht nur für den Nationalrat oder EU-Wahlen, sondern auch für die Landtage, nicht aber für Gemeinden. Zadic meinte, es werde „endlich“ strafbar, wenn Oligarchen einen Wunschkandidaten in den Nationalrat setzen wollten. Sofort strafbar werden Kandidaten, die einen Vorteil annehmen und dafür ein pflichtwidriges Amtsgeschäft versprechen. Wenn ein Kandidat einen illegalen Vorteil fordert oder sich versprechen lässt, ist das künftig strafbar, sobald er das Amt antritt, unabhängig davon, ob das einschlägige Amtsgeschäft tatsächlich durchgeführt wird. Die Justizministerin sprach in dem Zusammenhang von „Vorab-Korruption“.