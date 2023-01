Kritik an Regierungsklausur: „Andere Sorgen“

„So bedeutsam der Ausbau der erneuerbaren Energie auch sein mag: Menschen, die schon jetzt nicht mehr wissen, wie sie ihre Strom- oder Gasrechnung bezahlen sollen, haben momentan andere Sorgen als die Anschaffung einer Photovoltaikanlage“, sagte etwa FPÖ-Chef Herbert Kickl in einer Aussendung. „Nehammer, Kogler & Co.“ seien inzwischen „offenbar selbst in ein Paralleluniversum abgetaucht, in dem für die Menschen und ihre Probleme kein Platz ist“. Um alltägliche Probleme zu bekämpfen, brauche es etwa beschleunigte Abschiebungen, einen sofortigen Asylstopp und Maßnahmen gegen „die Preisexplosion samt Rekordinflation“.