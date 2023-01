Arbeitsmigration: Kogler ortet „Wende“ bei der ÖVP

Vizekanzler Werner Kogler ortet bei der ÖVP eine „Wende“, was das Thema Arbeitsmigration angeht. Es gehe „eindeutig in die richtige Richtung“, was auch das Mobilitätsabkommen mit Indien zeige, so der Grünen-Chef am MIttwochabend im Interview mit Moderatorin Corinna Milborn auf Puls 24.