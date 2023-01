Mehr IT-Sicherheit für verwundbare Verwaltung

Die Cyberattacke auf das Rechenzentrum des Landes hat im Sommer gezeigt, wie verwundbar die Verwaltung in Kärnten ist. Kein Wunder, also, dass die Alarmglocken schrillten, als ein Test des Vereins „fit4internet“ unter Mitarbeitern in den Gemeindeämtern ergab, dass nur wenige von ihnen internetfit sind. Die Befragung offenbarte eine riesige Lücke zwischen der digitalen Selbsteinschätzung und der tatsächlichen Kompetenz. „Von den 75 Prozent der Befragten, die sich sicher fühlten, schaffte nicht einmal ein Drittel ein Quiz“, so Landesrat Daniel Fellner.