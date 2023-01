Arbeitsmarkt Wien: Hier warten die meisten Jobs

Mehr Jobsuchende als offene Stellen

Den 116.000 arbeitslosen Personen stehen aber noch immer über 40.000 offene Stellen alleine in Wien gegenüber. Das geht aus dem Wirtschaftsbund-Stellenmonitor hervor. Dieser hat einen Algorithmus entwickelt, der nicht nur die beim AMS gemeldeten offenen Stellen erkennt, sondern auch unabhängige Jobbörsen scannt. Doppelmeldungen werden herausgefiltert. Dieser Monitor zeigt, dass vor allem Bürojobs derzeit oft nicht besetzt sind. Wer im Bereich Marketing, Finanzen oder Recht seine Zukunft sieht, hat derzeit also beste Jobaussichten. Hier kommt der Mangel an Mitbewerbern sicher auch bei den Gehaltsverhandlungen zum Tragen.