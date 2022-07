Was die Freude über neue Jobs in Wien trübt

Die guten Nachrichten:

Derzeit wächst die unselbstständige Beschäftigung um +2,9% im Vergleich zum Vorjahresmonat - ein neuer historischer Beschäftigungshöchststand. „Zudem liegt die Beschäftigung in Wien deutlich über ihrem Vorkrisenwert von 2019“, steht in dem neuen Wiener Arbeitsmarktbericht vom Juni 2022, der der „Krone“ vorliegt. Und: „Die Arbeitslosigkeit (inklusive Schulungen) befindet sich in Wien derzeit um -13,7% unter dem Wert des Vorjahres und liegt damit auch um -0,7% unter dem Vorkrisenniveau 2019.“