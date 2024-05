Joschka Fischer: „EU-Erweiterung wird dauern“

Fischer nannte konkret Schwierigkeiten im Agrarbereich. Seine Parteikollegin und aktuelle deutsche Chefdiplomatin Annalena Baerbock hatte am Mittwoch anlässlich des 20. Jahrestags der EU-Erweiterung um zehn Länder im Jahr 2004 für eine rasche Aufnahme von Beitrittskandidaten auf dem westlichen Balkan geworben und vor gefährlichen „Grauzonen“ gewarnt. Baerbock nahm wie Fischer an den Feiern anlässlich des Jubiläums am Mittwoch in Frankfurt (Oder) und Slubice teil.