Noch „Monate“ bis zum Patriot-Einsatz in Ukraine

Die USA haben der Ukraine Patriot-Flugabwehrwaffen versprochen, mit denen die Zivilbevölkerung besser vor russischen Raketenangriffen geschützt werden soll. Betont gelassen gibt sich dazu Kremlchef Wladimir Putin. Russland werde die Patriots „knacken“, kündigte er an. So schnell werden die Abwehrsysteme in der Ukraine aber gar nicht einsatzfähig sein.