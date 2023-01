„Haben Schüsse gehört und uns im Büro versteckt“

Da kann ich Ihnen nur recht geben. Wie ging es weiter?

Es ging alles so schnell. Auf einmal ist der Herr (der Amokläufer, Anmerkung d. Redaktion) aus dem Auto herausgekommen und ist mit der Waffe in der Hand dagestanden. Wir haben drei Schüsse gehört, haben uns geduckt und sind nach hinten in das Backoffice-Büro gelaufen, wo wir uns versteckt haben. Wir haben ja nicht gewusst, ob er zu uns reinkommt.