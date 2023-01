Mehr Kinder besuchen Betreuungseinrichtungen

Lange Öffnungszeiten in Wien, kurze in Oberösterreich

Bei den Drei- bis Fünfjährigen (Betreuungsquote: 93,8 Prozent) sank der Anteil von 51,8 auf 49,3 Prozent. Besonders groß war das Minus in Niederösterreich. Im Bundesländervergleich sind vor allem in Wien Kinder in Betreuungseinrichtungen, die sich mit Vollzeitjob vereinbaren lassen. Mit Abstand folgen Drei- bis Fünfjährige im Burgenland. Am anderen Ende der Skala rangieren Oberösterreich und bei den Drei- bis Fünfjährigen Niederösterreich (siehe Grafik). In anderen Worten: In Oberösterreich sind am wenigsten Kinder in einer Betreuung, die mit einem Vollzeitjob vereinbar ist.