Kein Kindergartenplatz - Mutter droht Jobverlust

Der kleine Sohn von Petra L. (Name geändert) spricht noch nicht. Von der Leiterin eines privaten Kindergartens wurde deshalb eine Entwicklungsdiagnostik empfohlen. Diese habe eine Autismus-Spektrum-Störung ergeben. An diese Diagnose will die Mutter noch nicht recht glauben. „Auch mein älteres Kind hat erst mit vier Jahren zu sprechen begonnen und wurde im selben Zentrum falsch diagnostiziert“, erklärt sie.